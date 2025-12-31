Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama 'dur' demek için düzenlenecek yürüyüşe davet etti. Ala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, masum çocuklar için insanlığın vicdanına vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Ala, NSosyal hesabından "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

Efkan Ala, paylaşımında, "Ve insanlığın vicdanı, masum kalpleri yorgun düşmüş çocuklar için bir uçurtmanın ipini tutabilmekte saklıydı…" ifadesine yer verdi.

Paylaşımdaki görselde, Galata Köprüsü üzerinden havalanan, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar dikkati çekti.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
