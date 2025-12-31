AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Ala, NSosyal hesabından "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

Efkan Ala, paylaşımında, "Ve insanlığın vicdanı, masum kalpleri yorgun düşmüş çocuklar için bir uçurtmanın ipini tutabilmekte saklıydı…" ifadesine yer verdi.

Paylaşımdaki görselde, Galata Köprüsü üzerinden havalanan, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar dikkati çekti.