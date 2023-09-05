Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan Aydın'ın Kurtuluşu Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Atay mesajında şu ifadelere yer verdi, "Milli mücadele ruhunun en çok hissedildiği, kurtuluş meşalesinin ilk yakıldığı şehirlerden biri olan Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 27 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildikten sonra genç-yaşlı demeden yediden yetmişe birlik ve beraberlik ruhuyla düşmana karşı direnen yiğit Aydın halkı, özgürlük havasını soluyana dek mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Aydın ve Efeler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde bu mücadele ruhunu her zaman diri tutarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bizlere "Ya istiklal ya ölüm" diyerek canlarını ortaya koyan kahraman efelerimizden miras kalan bu toprakları aydınlatan kurtuluş meşalesini, en milli ve kalbi duygularla taşımaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kuva-yı Milliye ruhuyla savaşarak milli mücadele ruhunu canları pahasına hep diri tutan efelerimizi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin şanlı 7 Eylül Kurtuluş Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi. - AYDIN