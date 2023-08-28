Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Atay mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce milletimizin ve kahraman Türk askerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bütünleşerek kazanmış olduğu "Büyük Zafer"in 101. yılına ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi boyunca önüne çıkan tüm engelleri kadın-erkek, genç-yaşlı fark etmeksizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla aşan milletimiz; Türk milletinin esir olmayacağını ve Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini 30 Ağustos 1922'de kazandığı Büyük Zafer'le bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, bundan tam 101 yıl önce imkansızlıklar içerisinde büyük fedakarlıklarla elde edilen zaferin ışığı; geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek ve o ışığın aydınlattığı yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte, başta Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar uğruna canını feda eden tüm kahraman vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Efeler halkının ve milletimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en derin duygularımla kutluyorum" - AYDIN