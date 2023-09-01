Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: 21 müfettiş geldi, temiz çıktık

Başkan Atay: "Hakkımızda bir tane dava açılmadı"

Efeler Belediyesi 21 müfettiş denetimden temiz çıktı

AYDIN - Görev yaptığı 4,5 yıl içerisinde 21 müfettişin geldiğini ve tüm denetimlerden temiz çıktıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ; "Ne benim ne meclis üyelerim hakkında bir tane dava açılmadı" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, görev yaptığı 4,5 yıl ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Efeler Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı sonunda konuşan Başkan Atay, görev süresi boyunca belediyeye 21 müfettişin geldiğini belirterek "Dört buçuk yıldır görev yapıyorum. Dört buçuk yıl boyunca 21 müfettiş geldi. Bunların üçü Sayıştay denetçisi, ikisi de başmüfettişti. Sayıştay denetiminden geçtik. 21 denetçinin de müfettişin bütün incelemeleri, bütün şikayetleri sonucunda ne benim hakkımda ne meclis üyelerim hakkında bir tane dava açılmadı. Ne Asliye Ceza'da ne Ağır Ceza'da, ne görevi kötüye kullanmak, ne ihaleye fesat karıştırmak gibi herhangi bir suçla ilgili benim ve meclis üyelerimle ilgili bir tane dava açılmadı. Benim Danıştay'da bir tane soruşturmam var. Bu da benim altın madalyam. Çünkü jeotermale ruhsat vermedim diye soruşturma açtılar benim hakkımda. Bu benim için şeref vericidir. Ben seçimden önce halkıma jeotermallere ruhsat vermeyeceğimi söyledim. O sözümün yanındayım. Bu da benim gururumdur. Sözümün arkasındayım. Halkımın zehirlenmesine neden olan jeotermallere izin vermeyeceğim" dedi.