Kurtulmuş: Sivil anayasa için iklim olgunlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur." dedi.

Meclis'te Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye anayasa yapım sürecinde beklediği o konsensüsü de bu iklimden çıkartabilir mi? Yeni bir anayasa için heyecanlanabilir miyiz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Heyecanlanmanın ötesinde yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur, siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Bu parlamentonun anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahip olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu kadar farklı partinin, fikirlerin olmasının yeni bir anayasa yapılması sürecine destek sağlayacağını söyledi.

Hiçbir partinin tek başına parlamentoyu yönetip bir anayasal çoğunluğa sahip olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu, herkes karşılıklı müzakereye açık demektir. Herkes fikirlerini ortaya koyar, müzakere edilir. Herkesin dediği, tam istediği olmaz ama makul olan, ana eksenin, büyük çoğunluğun kabul etmiş olduğu hususlarda bir anayasa çalışması yapılır." diye konuştu.

Türkiye'de artık yeni, çağdaş, toplumun gereklerini karşılayacak, milli, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasanın yapılma mecburiyeti bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunun şahsi ya da herhangi bir partinin tek başına talebi değil, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, 1982 Anayasası'nın kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra yeni bir anayasanın şart olduğuna ilişkin tezlerin konuşulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar çok konuşulmuş, bu kadar çok ufak anayasa değişiklikleri yapılmış, birtakım düzenlemeler yapılmış ama hala 1982 Anayasası'nın ruhu orada durmaktadır. Hala 1961 Anayasası'nın 1982 Anayasası'na devrettiği ruh orada durmaktadır. Yani birtakım vesayet düzeneklerinin olduğu Anayasa orada duruyor. Eşitliği, özgürlüğü, halkın katılımını değil de egemenlerin hakim olduğu bir Türkiye'nin dizayn edildiği bu zihniyetten, anayasa yapısından Türkiye'nin kurtulması lazım. Türkiye bunu yapabilir."

Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren hep anayasa tartışmasının yaşandığını aktaran Kurtulmuş, "Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo, böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur." açıklamasında bulundu.

"Özel bir hassasiyetle yaklaşılmıştır"

"Büyük bir konsensüs oluşmasına rağmen yine mütereddit kesimler de var. Milletimize son mesajınız nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, kendisini "en ultra vatansever" kabul edenlerin hassasiyetleri düşünülerek Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hazırlandığını bildirdi.

Kanun'da, Türkiye'nin milli birliğini, üniter devlet yapısını, Türkiye'de barışı ve kardeşliği tehlikeye atacak en ufak bir kelimenin söz konusu yer almadığının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel bir hassasiyetle yaklaşılmıştır. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir. Tam tersine, eğer milli menfaatler, bütünleşme, birleşme, barış, esenlik, kardeşlikse onu da sağlayacak olan önemli adımlardan birisidir. Milletimize hayırlı olsun."

(Bitti)

Kaynak: AA