Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK üyesi tutuklandı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK üyesi F.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından yargılanacak.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK mensubu F.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika