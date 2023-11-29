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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK üyesi tutuklandı

29 Kasım 2023 11:35 Son Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK üyesi F.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından yargılanacak.