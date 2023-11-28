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Edirne'de Terör Örgütü Şüphelileri Yakalandı

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Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 5'i PKK/KCK, 8'i de FETÖ/PDY üyesi bulunuyor. Adli işlem başlatıldı.

EDİRNE'de, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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