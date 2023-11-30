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Edirne Belediyesi İçme Suyu Sistemine Zarar Verenlere Suç Duyurusunda Bulundu

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Edirne Belediyesi, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Recep Gürkan, sabotaj şüphesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu belirtti.

Edirne Belediyesi, içme suyunun sağlandığı sisteme zarar verilerek halkın sağlığıyla oynandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 70'inin Kırklareli Kayalı Barajı'ndan sağlandığı belirtildi.

Arıtmaya tabi tutulmasına rağmen suda geçmeyen bulanıklık üzerine barajda inceleme yapıldığı, sisteme üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sisteme sabotaj gerçekleştiği şüphesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Barajdaki platforma zarar verenlerin Edirne halkının sağlığıyla oynadığını vurgulayan Gürkan, "Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada kameralarımızda var. Kamera kayıtlarımıza da arkadaşlarımız bakıyorlar, inceliyorlar. Adli makamlar, kolluk makamları bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenleri, yapanları mutlaka tespit edecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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