Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaralanan Piyade Teğmen Adem Kıvıkoğlu'nu ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, tedavi gören Piyade Teğmen Adem Kıvıkoğlu'nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aslan, teğmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve Cumayeri'nde doğa yürüyüşü için sözleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaralanan Piyade Teğmen Adem Kıvıkoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, Cumayeri'nde doğa yürüyüşü için sözleşti.

Vali Selçuk Aslan, Düzceli Piyade Teğmen Adem Kıvıkoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumayeri'nden hemşehrimiz Piyade Teğmen Adem Kıvıkoğlu kardeşimizi, tedavi gördüğü GATA'da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Teğmenimizin sağlık durumu ve moralini çok iyi gördük. Cumayeri'nde doğa yürüyüşü için sözleştik" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE