Haberler

Düzce'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapılarak köy ve mahalle muhtarlarının talepleri dinlendi. Ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlamalar gerçekleştirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Kültürpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Keleş, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Polis Haftası etkinlikleri

Gölyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Abdulsamet Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Altundal, İlçe Emniyet Amiri Mesut Lafcı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, gaziler, emniyet ve jandarma personeli, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Töreninin ardından Lafcı, emniyet personeli ve gaziler, Kaymakam Bircan'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

İlçede lokanta işleten Selçuk Ayan da ilçe emniyet personeline yemek ikramında bulunarak günlerini kutladı.

Lafcı, işletme sahibine teşekkür ederek, nazik düşüncesi ve daveti için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

