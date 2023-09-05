Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden Zabıta Teşkilatının 197. Yıldönümünü Kutladı

Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, Zabıta Müdürlüğü personelini ağırlayarak huzur ve güven ortamını sağladıkları için teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkan vekili Hasan Günden, halkın huzur ve güvenliği noktasında başarılı şekilde görev yapan zabıta teşkilatının 197'nci yıldönümünü de kutladı.

Düzce Belediye Başkan vekili Hasan Günden, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete, Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve zabıta Müdürlüğünde görev yapan personeller katıldı.

Günden, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım nezdinde zabıta müdürlüğü personellerine şehirde huzur ve güven ortamını sağladıkları ve gerçekleştirdikleri tüm çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletirken, Yıldırım ise yapılan ve devam eden çalışmaları hakkında Başkan Vekili Günden'i bilgilendirdi. - DÜZCE