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NATO Zirvesi Ankara'da Başladı: #NATOsummit Dünya Gündeminde Zirvede

NATO Zirvesi Ankara'da Başladı: #NATOsummit Dünya Gündeminde Zirvede
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde savunma iş birliği, Avrupa-ABD ilişkileri ve bölgesel krizler ele alınıyor. #NATOsummit etiketi, Türkiye ve dünyada en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükselirken, paylaşımlarda Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayisindeki gelişimi ve barış diplomasisindeki rolü vurgulanıyor.

ANKARA'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında sanal medya platformlarında oluşturulan '#NATOsummit' etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu müttefik ülke liderinin katıldığı zirvede, küresel güvenlik gündemini şekillendirecek kritik başlıklar ele alınıyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında savunma sanayisinde iş birliği, Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler, ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler yer alıyor. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği zirve, dünya basınında geniş yer bulurken; dijital platformlarda da yoğun ilgi görüyor.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU

Sanal medya platformlarında '#NATOsummit' etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi. Zirveye ilişkin paylaşımlarda Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki gelişimi öne çıkarılıyor. Paylaşımlarda, son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını artıran Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak ittifakın caydırıcılığına önemli katkı sunduğu değerlendirmelerine yer verildi.

ANKARA, 'BARIŞIN ANAHTARI' OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Sanal medya kullanıcıları ve uluslararası yorumcuların paylaşımlarında, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve kriz bölgelerinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekilirken; Ankara'nın 'barışın anahtarı' olarak öne çıktığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek liderler oturumları ile ikili görüşmelerin ardından zirve sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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