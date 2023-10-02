Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü Voma'ya katıldığını açıkladı ve Azerbaycan'ı tehdit etti. Bu gelişme, Karabağ zaferinin ardından bölgedeki gerilimi artırıyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın "etnik temizlik" iddialarını reddediyor. Uluslararası toplumun bölgede istikrarı sağlama çabaları devam ediyor.

Ermeni model Armine Harutyunyan'ın terör örgütüne katılması ve Azerbaycan'ı tehdit etmesi skandal bir gelişme olarak ortaya çıktı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi dünya çapında büyük ilgi görmekte ve Türkiye'nin rolü de bu bağlamda vurgulanmaktadır.

Karabağ zaferinin ardından Ermenistan'da ise kaos ve belirsizlik hüküm sürmektedir. Birçok uzman, Ermenistan lideri Paşinyan'ın zor bir dönemle karşı karşıya olduğunu öne sürmektedir. Bu karmaşık süreçte Ermeni asıllı model Armine Harutyunyan'ın terör örgütü Voma'ya katılması büyük bir dikkat çekici bir olaydır.

Harutyunyan, silahlı görüntülerle kendisini tanıtarak Azerbaycan'ı tehdit eden açıklamalarda bulunmuştur. Terör örgütü Voma'nın içinde PKK ve ASALA gibi terör örgütlerinin üyeleri bulunmaktadır. Harutyunyan'ın tehditleri, bölgedeki gerginliği artırabilecek potansiyele sahiptir.

Azerbaycan, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da kontrolü ele geçirmiş ve bölgenin Azerbaycan'a yeniden entegre olması için görüşmeler yapmayı kabul eden Ermeni ayrılıkçılarına silah bırakmayı teklif etmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu resmi olarak teyit edilmiştir, ancak bölgedeki ayrılıkçı yönetimler tarafından tanınmamıştır.

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Dağlık Karabağ'da yaşayan yüz binlerce Ermeni'nin Ermenistan'a göç ettiğini iddia etmiştir. Bu iddialara karşı Azerbaycan "etnik temizlik" suçlamalarını reddetmiştir.