Dünya basını İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Pek çok medya kuruluşu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Türkiye'deki siyasi gerilimlerin artışı olarak değerlendirdi.?

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını, bunun hükümetin muhalefet liderlerine yönelik baskısının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti.

Financial Times ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını manşetlerine taşıdı. Haberde, İmamoğlu'nun siyasi konuşmaları nedeniyle birçok cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu ve hükümeti yargıyı kullanarak iktidarını sürdürmekle suçladığı belirtildi. ?

Reuters ise aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkındaki suçlamaları belirterek sabah saatlerinde gözaltı operasyonlarının başladığını yazdı.

Haberde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu hamleyi "gelecekteki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi" olarak nitelendirdiği ve İmamoğlu'nun siyasi mücadelesine devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Bild, İmamoğlu'nun tutuklanmasını "Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı" başlığıyla duyurdu. Haberde, İmamoğlu'nun evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığı ve ona "suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Üniversite diplomasının iptal edilmesinin, onun 2028'deki olası cumhurbaşkanlığı adaylığını tehlikeye atabileceği vurgulandı. ?

Bloomberg ve Barron's gibi önde gelen finans yayınları da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını manşetlerine taşıdı. Bloomberg, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların artışı" olarak değerlendirirken, Barron's, bu gelişmenin Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı üzerindeki potansiyel etkilerine vurgu yaptı. Her iki haber kuruluşu da, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, yaklaşan seçimler öncesinde muhalefetin durumunu zorlaştırabileceğini belirtti.?

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) televizyon kanalının haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilerek adaylık için yeterliliğinin düşürülmesinin ardından geldi" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN'in de haberinde ise "Savcıların açıklamasına göre, Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar, ana muhalefet partisi CHP'nin ön seçim düzenlemesine sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu'nun bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu." bilgileri kullanıldı.

Hindistan merkezli Times of India, "Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, iddia edilen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına aldı" başlığıyla konuya ilişkin haber yaptı. Haberde, "Türk polisi, yolsuzluk ve terör bağlantıları suçlamalarıyla İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, muhalefetin önemli bir figürünü gözaltına aldı" ifadeleri kaydedildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı" başlığıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını aktardı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakibi, üniversitesinin diplomasını geçersiz kılmasının bir gün ardından gözaltına alındı; bu hareket, siyasi amaçlı olarak değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Rus Ria Novosti ajansının haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınması duyuruldu ve "İstanbul'da belediye başkanının tutuklanmasının ardından gösteriler yasaklandı" denildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi" başlıklı haber yayımladı. Haberde, "Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Devlet destekli medya bildirdi. İmamoğlu, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" ifadelerine yer verdi.