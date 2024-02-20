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Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

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Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.

Bir düğünde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" dediği yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞEVKİ YILMAZ'DAN ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA HAKARET

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

TOPLUCA BEDDUA ETTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülere tepki yağarken Şevki Yılmaz'ın içinde yer aldığı yeni bir video ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri , onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye dua ettiği ve videodaki diğer insanların da "Amin" dediği görüldü. Videoda Diyanet'e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı'nın da gülerek "Amin" dediği yer aldı.

Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin yayılmasının sonra ardından sosyal medya platformu X'te "Şevki Yılmaz Tutuklansın" ve "Atatürk" etiketleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Şevki Yılmaz'a tepkiler çığ gibi gelirken, tepkilere siyasilerden de destek geldi.

Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

AKŞENER: SÖZDE DEVLET GÖREVLİSİ ŞARLATANLAR, BİR TEK İNSAN OLAMADILAR

İYİ Parti lideri Meral Akşener, video hakkında şunları söyledi: "Kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet eden bu ahlaksızlar, Atatürkümüzün gölgesinden bile korkan bu hazımsızlar, Sözde devlet görevlisi olan bu şarlatanlar; şimdiye kadar her türlü şey oldular da bir tek insan olamadılar! O yüzden sadece tutuklanmaları değil, acilen tedavi de edilmeleri lazım. Türk milletinin iradesine, vatanına, Cumhuriyetine ve Atatürk'üne hainlik eden bu alçakların bir an önce hak ettikleri yere gönderilmesi lazım!"

Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

NE OLDU?

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, hayatını Yiğit Onur Kaya ile birleştirdi. Çiftin evliliklerine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik etti. Halil Konakçı da törende yer alan isimler arasındaydı. Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın mikrofonu eline alarak yaptığı konuşma düğün merasiminin önüne geçti.

Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha! Topluca beddua ettiler

DÜĞÜN TÖRENİNİN KONUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Törenin konukları arasında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imam Halil Konakçı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da yer aldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Şevki Yılmaz 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

Export 86:

İfade özgürlüğünü kullanıyor anlayışlı olmak lazım saygı duymak lazım

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Mark Kolçak:

Belki parasız kaldıklarından dolayı sıkışmışlar olabilir ve öfkelice bir şeyler söylüyorlar veya yapıyorlar olabilir. Buradaki çözüm yolu şöyle olabilir.. Bilmeleri lazımki.. Türkiye'nin çöp kutularında çok güzel şeyler var. Çöplerde bir sürü bedava şey varken.. öfkelenmeye ne gerek varki ?.

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16
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Mustafa TekkaleMMM:

Sen çöpten ye bizi musallat etme

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yanıt0
Mark Kolçak:

Sayın "Mustafa TekkaleMMM".. ben sadece suç işlemeye doğru giden insanlara suç işlememeleri için çözüm bulmaya çalışıyorum. Yazımdan belli değilmiydi ?

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mahalle sakini:

Amin.

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ahmet yeşilbağ:

Atatürkün ilkeleri sayesinde fikir özgürlüğününü kullanıyor saygı duymak gerekir... Bilmem anlatabildim mi?

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