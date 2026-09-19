DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa Suruç'ta vatandaşların sorunlarını dinledi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa Suruç'ta vatandaşların sorunlarını dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretlerde bulundu. DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililerce karşılanan Aksakal, Aşağı Bostancılar ile Yurtçiçeği mahallelerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suruç'a gelen Aksakal, DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililer tarafından karşılandı.
Kırsal Aşağı Bostancılar ve Yurtçiçeği mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, talep ve sorunları dinledi.
Kaynak: AA