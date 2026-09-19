Haberler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa Suruç'ta vatandaşların sorunlarını dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa Suruç'ta vatandaşların sorunlarını dinledi
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretlerde bulundu. DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililerce karşılanan Aksakal, Aşağı Bostancılar ile Yurtçiçeği mahallelerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suruç'a gelen Aksakal, DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililer tarafından karşılandı.

Kırsal Aşağı Bostancılar ve Yurtçiçeği mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, talep ve sorunları dinledi.

Kaynak: AA
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Kıbrıs gazisi Süryani papaz Habib Önder, kolundaki 2 şarapnel parçasıyla Mor Gabriel'de ayin yönetti

Ayini yöneten papaz meğer Kıbrıs gazisiymiş! Kolunda 2 şarapnel
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
İki DNA testi de babalığı doğruladı ama oğlu 9 yıldır kimliksiz! Ne okula ne hastaneye gidebiliyor

9 yıllık kimlik çilesi! İki DNA testi de mahkemeye yetmedi
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!