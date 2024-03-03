DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: DSP'yi İzmir'de hak ettiği yere getireceğiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'yi İzmir'de hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Partisinin İzmir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı amacıyla, bir otelde düzenlenen toplantıya video konferansla bağlanan Aksakal, seçim çalışmalarını anlattı.

Çeşitli illerde seçim programları yaptıklarını, İzmir'e de geleceklerini kaydeden Aksakal, "İzmir'deki diğer partilerin adaylarını yan yana koyduğumuzda, nitelik ve hedefleri itibarıyla DSP adayının yanında solda sıfır kalıyorlar. Hep birlikte çalışacağız. Partimizi İzmir'de hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Cem Pülten de İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını, geçmişte 3-4 kez DSP'li başkanlarca yönetildiğini belirterek, "Mutlu azınlığın değil sessiz çoğunluğun hizmetkarı olacağız." dedi.

DSP, Aliağa'da Hatice Süner, Balçova'da Kübra Karademir, Bayındır'da Cem Karapo, Bayraklı'da Dizem Durmaz, Bergama'da Berk Oyar, Beydağ'da Hüseyin Kireç, Bornova'da Serap İlter, Buca'da Tahsin İlik, Çeşme'de Metin Yılmaz Doğuışık, Çiğli'de Aytekin Karagüzel, Dikili'de Barkın Kesici, Foça'da Duygu Ölçar Atıcı, Gaziemir'de Zeliha Meltem Yiğit, Güzelbahçe'de Muhammet Mert Akın, Karabağlar'da Sedat Atak, Karaburun'da Nesrin Soydan Demirciefe, Karşıyaka'da Yasemin Topçu, Kemalpaşa'da Azmi Yamaç, Kınık'ta Ayhan Vuranel, Kiraz'da Mehmet Ökçeci, Konak'ta Fatma Pınar Atak, Menderes'te Berna Aykaç, Menemen'de Tülin Öz, Narlıdere'de Şahin Arslanoğlu, Ödemiş'te Sevda İnanlı, Seferihisar'da Seda Çakır, Selçuk'ta Şerife Şule Ünlü, Tire'de Uğur Kaya, Torbalı'da Hüseyin Enes Güngör, Urla'da Oya Kahraman'ı aday gösterdi.