DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilişkin "Yeni bir federasyon projesi ya da bunun başka bir versiyonunu yaratmaya çalışmak tek kelimeyle aldatmaca olur, zaman kaybı olur." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Aksakal, "??????İsrail her zaman olduğu gibi yine bir fırsatçılıkla imzalamış olduğu ateşkes anlaşmasına uymamış, sudan bahanelerle kan dökmeye, can almaya, ayaktaymış gibi görünen virane binaları dahi yakıp yıkmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Aksakal, İsrail'in sadece insanları, hayvanları değil, bölgedeki zeytin ağaçlarını bile yakacak, tahrip edecek kadar insanlıktan çıktığını, dünyanın böyle bir vahşeti daha fazla taşıyamayacağını vurguladı.

Çözümün Türkiye'nin iradesinde olduğunu dile getiren Aksakal, "Sadece İsrail değil, aynı zamanda Suriye'deki kaosun da çözümü konusundaki konuşulacak yegane muhatap ABD'dir. Bugünden tezi yok ortada yaşanan bu manzaranın derhal düzeltilmesi konusunda ABD ile acil ve özel bir gündemle görüşmeler başlatılmalı, aksi halde Türkiye sorunu kendisi çözmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere de dikkati çeken Aksakal, "terör örgütü PKK ve türevlerinin yaşam güvenceleri ABD ve İsrail'in yörüngesinde tarihin gerçeklerinden uzak, siyasi ahlaktan bihaber şekilde yaşamaya devam ettiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrının çok net olduğuna işaret eden Aksakal, "SDG'nin ve sözde kendisini feshettiğini ilan eden PKK'nın tüm militanları devlete sığınmalı ve envanterlerindeki her türlü silahı tümüyle derhal teslim etmelidir. Eğer bu gerçekleşmeyecekse, ki öyle görünüyor, Türkiye Cumhuriyeti gerekeni zaman geçirmeden yapmalı, o teröristleri ve silahları bizzat teslim almalıdır. Aksi halde geçen her dakika Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğuracaktır." sözlerini sarf etti.

KKTC'de gerçekleşen seçimlere değinen Aksakal, KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutladı.

Kıbrıs'ın artık bir barış adası olmasını istediklerini dile getiren Aksakal "Yeni bir federasyon projesi ya da bunun başka bir versiyonunu yaratmaya çalışmak tek kelimeyle aldatmaca olur, zaman kaybı olur." değerlendirmesinde bulundu.

