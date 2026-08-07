DSP'den terörsüz Türkiye'ye destek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Partimizin Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili olarak yasa teklifini bugün imzalayacağım." açıklamasında bulundu.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet politikası olarak sürdürülen "Terörsüz Türkiye" sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına tereddütsüz güvendiklerini söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni partisinin yetkili kurullarında en ince ayrıntısına kadar incelediklerini ve "genel olarak olumlu" bulduklarını bildiren Aksakal, "Ben de partimizin Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili olarak yasa teklifini bugün imzalayacağım." dedi.

Teklif metninde birtakım demokratik noksanlıkların varlığını tespit ettiklerini anlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kanun teklifinin barındırdığı demokratik eksiklikleri ve hukuk devleti idealinden sapma risklerini tarihe ve yüce Türk milletinin vicdanına bir şerh olarak düşüyoruz. Fakat, bir tek evladımızın dahi burnunun kanamaması, ülkenin prangalarından kurtulması, terörün ebediyen topraklarımızdan ve bölgemizden silinmesi için bu yasa teklifine 'evet' diyeceğiz. ?Bizim verdiğimiz onay, yasanın kusurlarına değil, devletimizin terörü bitirme iradesine verilmiş bir destektir. Bizim onayımız, olası bir siyasi ajandaya değil Türkiye'nin barışa olan yakıcı ihtiyacınadır."

DSP Genel Başkanı Aksakal, bugün "devletin bekası ve milletin huzuru" diyerek silahların susması için sorumluluk aldıklarını dile getirerek, "Ancak yarın sabahtan itibaren yegane görevimiz, bugün şerh düştüğümüz o antidemokratik boşlukları doldurmak, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek ve Terörsüz Türkiye'yi ayrıcalıksız, eşit yurttaşlık temelinde tam demokratik Türkiye ile taçlandırmaya çalışmak olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA