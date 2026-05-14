Haberler

Kasapoğlu, Roma'da NATO PA toplantısına katıldı

Kasapoğlu, Roma'da NATO PA toplantısına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarında güvenlik, enerji ve göç konularını gündeme getirdi. Toplantılarda, stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi ve uluslararası hukukun önemi vurgulandı.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantılarına katılmak için gittiği İtalya'nın başkenti Roma'dan yurda döndü.

Roma'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantısı kapsamında; Avrupa-Atlantik güvenliği, Körfez bölgesinin istikrarı ve gelecekteki refah arasındaki stratejik bağlantılar değerlendirildi. Toplantılarda, NATO'nun Güney Komşuluk Bölgesi'ndeki ortaklık imkanları ayrıntılı biçimde ele alınırken; enerji güvenliği, deniz yollarının korunması, göç rotaları, dezenformasyon faaliyetleri ve siber tehditler gibi başlıkların günümüzün çok boyutlu stratejik rekabet ortamının temel unsurları haline geldiği vurgulandı.

NATO'nun güney kanadında iş birliği, dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin ön plana çıktığı Roma'daki görüşmelerde Dr. Kasapoğlu, değişen güvenlik ortamına karşı '360 derece güvenlik yaklaşımının' önemini vurgulayarak; terörizm, düzensiz göç, enerji arz güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel krizlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Toplantı kapsamında ayrıca, NATO müttefikleri, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı ve uluslararası hukuka dayalı düzenin korunmasının önemine dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...