DPÜ Rektörü Kütahya Valisi Musa Işın'ın göreve başlama törenine katıldı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Valiliği görevini devralan Musa Işın için düzenlenen törene katıldı. Rektör Kızıltoprak, Kütahya Valisi Musa Işın'ın göreve başlama törenine katıldı. Kütahya Valiliği önünde düzenlenen törene, katılan Rektör Kızıltoprak, valilik görevini devralan Musa Işın'ı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Düzenlenen törenin ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Rektör Kızıltoprak, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: 'Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kütahya Valiliğine atanan ve bugün görevine başlayan Valimiz Musa Işın'a yeni görevinde başarılar diliyor, yapılan bu atamanın zatı alileri, üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı hizmetlere vesile olacağına gönülden inanıyorum. Valimizin değerli tecrübeleri, yüksek vizyonu, samimiyeti, karizmatik rehberlik ve liderliği öncülüğünde yüce devletimize, aziz milletimize ve kıymetli gençlerimize aşkla ve şevkle hizmet etme imkanı bulacağımız için heyecan duyduğumu memnuniyetle ifade ederim' - KÜTAHYA