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DP Genel Başkanı Uysal, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

DP Genel Başkanı Uysal, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

??????? Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

??????? Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Gültekin Uysal, kentte ilk olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkezefendi ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye'nin on yıllarını etkileyeceğini kaydeden Uysal, vatandaşları bu bilinçle oy kullanmaya çağırdı.

Seçimlere kısa bir zaman kaldığını belirten Uysal, "Biz inandığımız değerleri, bayraklaştırarak devraldığımız anlayışı ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bizden sonra gelecek nesillere bir tek çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele ediyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum. 'Allah yardımcımızdır' diyorum." ifadelerini kullandı.

Uysal, daha sonra, Bayramyeri Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika

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