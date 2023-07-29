DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: OrientNews ve SYR Television kapatılmalı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, AKP'nin Suriye politikası ve bölgede yayın yapan OrientNews ve SYR Television kanallarına yönelik açıklamalarda bulundu. Aksoy, kanalların Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini belirterek kapatılmasını talep etti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medya hesabından AKP'nin Suriye politikası ve bölgede yayın yapan OrientNews ve SYR Television kanallarına yönelik açıklamalarda bulundu. Aksoy, "OrientNews ve SYR Television kanalları Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ediyor ve kapatılmalıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından OrientNews ve SYR Television'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Aksoy, El-Bab'da bulunan teröristlerin Türkiye'de Arapça levhaların indirilmesine karşı tepki olarak Şehit Göktan Özüpek Ortaokulu'nun levhasını karalayarak indirmesini ve AKP hükümetinin bu teröriste karşı hiçbir yaptırım gücünün olmadığını aktardı. Aksoy, bu durumun AKP'nin zayıf politikasını gösterdiğini vurguladı.

"BİNLERCE KANSER HASTASI ÇOCUĞUN TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR"

Suriyeli isyancılar tarafından OrientNews ve SYR Television kanalları üzerinden Türkiye aleyhine provokatif haberlerin yapıldığına dikkat çeken Aksoy, bu kanalların binlerce kanser hastası çocuğun Türkiye'ye gelmesi gerektiği yönünde kampanyalar düzenlediğini ifade etti.

Aksoy, bu kampanyaların Suriye ordusunun İdlib'e karşı yeni bir operasyon yapacağı haberlerinin yayılmasının ardından başlatıldığını ve Türkiye'nin Suriyeli hastalara giriş izni vermesine rağmen bu durumun algı operasyonlarına alet edildiğini söyledi.

"SURİYELİLER TÜRKİYE ÜZERİNDEN EGEMENLİK ZAFERİ KAZANDI"

Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamalarına atıfta bulunan Aksoy, Suriye'nin kendi vatandaşlarına tıbbi hizmeti verme konusundaki sorumluluğunu yerine getirdiğini hatırlattı. Ancak OrientNews ve SYR Television kanallarının yayınları ile Suriyelilerin Türkiye üzerinden egemenlik zaferi kazandığını öne sürdü.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay üzerinden Türkiye'nin bölgede yıllarca önemli sağlık hizmetleri verdiğini belirten Aksoy, kanser gibi ciddi bir hastalık olmasına rağmen Türkiye'nin her daim insani görevini yerine getirdiğini ancak bu durumun propaganda amaçlı kötüye kullanıldığını söyledi.

"MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

OrientNews ve SYR Television kanallarının Türkiye'nin milli güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Aksoy, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Fahrettin Altun ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne seslenerek, bu kanalların etkin bir şekilde kapatılmasını talep etti.