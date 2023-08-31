Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kendi Çizdiği Cemevi Projesinin İhale Aşamasında

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, projesi bizzat kendisi tarafından çizilen cemevinin ihale aşamasında olduğunu söyleyerek, en kısa sürede tamamlanıp ibadete açılacağını duyurdu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, projesi bizzat kendisi tarafından çizilen cemevinin ihale aşamasında olduğunu söyleyerek, en kısa sürede tamamlanıp ibadete açılacağını duyurdu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Döşemealtı Şubesi, ilçenin ilk kent meydanında aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, projesini bizzat çizdiği cemevinin ihale aşamasında olduğunu ve en kısa sürede tamamlanıp ibadete açılacağını müjdeledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise, "Turgay Genç Alevi, Sünni, Türk-Kürt ayırt etmeden insana insan olduğu için değer veren bir başkanımız. Alevi bileşenlerimize ve derneğimize yaptığı katkılar ve şimdi de son olarak bizlerin ibadeti için kazandıracağı cemevi için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Döşemealtı Şube Başkanı Binali Efe de, katılan herkese teşekkür ederek, "Tüm şubelerimiz aynı zamanda aşure etkinliği yapmak yerine belirli bir program dahilinde aşure lokmamızı paylaştık. Bu nedenle biraz zaman aldı. Ancak katılan herkese çok teşekkür ederim. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve değerli ekibine bizimle yaptığı işbirliği ve cemevi projesi için ayrıca teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

Aşure etkinliği sevilen sanatçı Serpil Efe'nin söylediği türküler ve ardından dağıtılan aşure ile sona erdi. Etkinliğe Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Genel Başkan Yardımcısı ve Döşemealtı Şube Başkanı Binali Efe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, CHP İl Başkan Yardımcısı Yıldıray Veltan, CHP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hanife Aldemir Efe, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, siyasi parti temsilcileri, Antalya Alevi bileşenleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA