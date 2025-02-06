Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin temeli atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İzmir'in Buca ilçe belediyesinin destekleriyle inşa edilecek merkezin kadınların ve gençlerin hayatın içinde daha aktif yer almalarına imkan tanıyacağını söyledi.

Karatepe, "İyi ki varsınız, iyi ki destek oluyorsunuz. Sizlerin desteğiyle bu yaraları saracağız. Doğanşehir'i hak ettiği yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise depremlerden en çok etkilenen ilçenin Doğanşehir olduğunu anlatarak, "Burada yapılmak istenen şey kadın dinlenme evi. Buraya sadece kadınlar gelecek, çayını, pastasını, böreğini ücretsiz şekilde Doğanşehir Belediyemiz karşılayacak ve kadınlara yakışan bir merkez olacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.