Bandırma'da 72 yıllık gelenek cami içinde sürdürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde 72 yıldır sürdürülen bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri bir araya geldi. Her yıl bayram namazı sonrası mezarlıkta gerçekleştirilen gelenek kapsamında vatandaşlar, vefat eden yakınları için dua etti. Din görevlisi öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından toplu bayramlaşma gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri oluşturdukları uzun kuyruklarla tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Ancak bu yıl hava muhalefeti nedeniyle mezarlıkta yapılması gereken bayramlaşma geleneği cami içerisinde gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlar bir araya gelerek geleneği aynı manevi atmosferle sürdürdü. - BALIKESİR

