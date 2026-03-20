Bandırma'da 72 yıllık gelenek cami içinde sürdürüldü

Bandırma'da 72 yıllık gelenek cami içinde sürdürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti. Hava muhalefetine rağmen mahalle sakinleri cami içerisinde bir araya gelerek geleneklerini sürdürdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde 72 yıldır sürdürülen bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri bir araya geldi. Her yıl bayram namazı sonrası mezarlıkta gerçekleştirilen gelenek kapsamında vatandaşlar, vefat eden yakınları için dua etti. Din görevlisi öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından toplu bayramlaşma gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri oluşturdukları uzun kuyruklarla tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Ancak bu yıl hava muhalefeti nedeniyle mezarlıkta yapılması gereken bayramlaşma geleneği cami içerisinde gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlar bir araya gelerek geleneği aynı manevi atmosferle sürdürdü. - BALIKESİR

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?

İçinde ne var merak konusu! Tacikistan'dan İran'a gizemli konvoy
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz