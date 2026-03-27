Yeniden Refah Partili Bekin, hükümetin İran'a gıda ve ilaç yardımı yapmasını istedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te yaptığı açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına dikkat çekerek, Türkiye'nin İran'a gıda ve tıbbi yardım göndermesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, hükümetin İran'a gıda başta olmak üzere tıbbi malzeme, araç, gereç ve ilaç yardımında bulunmasını istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer'in, İsrail ordusunun geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok." sözleriyle savunmasına tepki gösterdi.

Aynı milletvekilinin daha önce de benzer açıklamalar yaptığını dile getiren Bekin, bu açıklamaların siyonist İsrail'in ırkçı politikasını ve vahşetini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Gazze'de çocukları acımasızca katleden ve hastaneleri yerle bir eden İsrail yönetiminin Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı metotların benzerini şu anda İran'a da uyguladığına dikkati çeken Bekin, "Siyonist İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda aralarında yüksek ihtisas kalp hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, yanık tedavi hastanelerinin de yer aldığı 226 sağlık ve tedavi merkezi ile 12 büyük hastane yıkılmış ve devre dışı kalmıştır. Keza 49 acil servis binası yıkılmış, 28 ambulans istasyonu bombalanmıştır." diye konuştu.

Söz konusu saldırılar nedeniyle sağlık sorunlarının oluştuğunu belirten Bekin, "Bu nedenle hükümetin acilen dost ve kardeş komşumuz İran'a gıda yardımları başta olmak üzere her türlü tıbbi malzeme, araç, gereç ve ilaç yardımlarında bulunmasını beklediğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü doğal afet ve zorlu süreçlerde hep yanımızda olan İran'a bir an önce yardım elinin uzatılmasının insani ve vicdani sorumluluk taşıdığını hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Bekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkenin İran olduğunu, depremzedelere giyim, gıda ve yemek yardımında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Adem Balta
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran 'Hedef olursunuz' dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

"Hedef olursunuz" tehdidi sonrası iki ülkeye saldırı
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...