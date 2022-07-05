Dodurga seçimlerine damga vuran olay! DSP'nin adayı Namık Kaya kendisine bile oy vermemiş - Haberler

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Dodurga seçimlerine damga vuran olay! DSP'nin adayı Namık Kaya kendisine bile oy vermemiş

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Çankırı'da belde statüsü kazanan Dodurga'da 13 yıl sonra gerçekleşen seçimde 1411 vatandaş oy kullanırken, seçimi yüzde 87,02 ile AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Yeniden Refah Partisi adayının 47 oy aldığı seçimde DSP'nin adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması ise Dodurga'da büyük ses getirdi. Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Kaya'nın kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'nın yeniden belde statüsü kazanmasıyla, belediye başkanlığı seçim heyecanı yaşandı.

1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.

Kaşıkçı 979 oyla kazanırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hakan Kuşçu 47 oyla Kaşıkçı'nın ardından geldi. Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, Türkiye Değişim Partisi adayı Kamil Erdoğdu ise 14 oy aldı.

Dodurga seçimlerine damga vuran olay! DSP'nin adayı Namık Kaya kendisine bile oy vermedi

Seçimlere damga vuran gelişmelerden biri ise Demokratik Sol Parti adayı Namık Kaya'ya hiç oy çıkmaması oldu. Sıfır oyla seçim kayıtlarına geçen Namık Kaya'nın kendisine oy atmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Millet İttifakı partilerinden sadece Saadet Partisi ve Memleket Partisi seçime katılırken, iki partinin toplam oyu resmi olmayan sonuçlara göre 38'de kaldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

AK Parti Çankırı Dodurga Dsp Politika Güncel Haberler

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