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DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı büstüne dair iddiaları yalanladı

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DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı büstüne dair iddiaları yalanladı
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DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak kültür merkezi yapılacağı iddialarını yalanladı. Şişli Belediyesi'nin alana dair çalışması olmadığı, projenin gündemde yer almadığı ve provokasyon içeren iddialara itibar edilmemesi istendi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı' yönündeki iddialar asılsızdır. Şişli Belediyesi'nin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama

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