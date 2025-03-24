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DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı

DMM
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"GÖRÜNTÜLER ANKARA'DA BULUNAN BİR ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEN"

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu görüntülerin, Ankara'da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz."

DMM 'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi' iddialarını yalanladı

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCevap :

Kaçak saray desenize şuna ! ne külliyesi.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

yahu bu CHP de hep aynı taktik hırsızlık yapıyorlar çaldı çaldı diyorlar. Yalan atıyorlar çamur atıyorlşar sonra kendileri o kadar inanıyor ki diğerlrini bu yalana ikna etmeye çalışıyorlar. Hep aynı yalanlar

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Haber Yorumlarıokkes bartik:

nereye girmişler nereye kaldırımından geçebilirlermi acaba bunlara inanan salaklar kimler

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp kumpasin hesabin idaha fazla oy kaybi ile odeyecek ssokakta ,dolasiyorum akp ye oynveren buyuk kesimde yqpilqnlara kimse inanmiyor gostere gostere yapti diyorlar vede cok ofkeliler ilk secimde halk akp yi tarihin tozlu sayfalaruna gomecek

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Olan bitenlere halk cok ofkeli kime fikrini sorsam bilerek istwyerek adamcagiza kumlas kurdu ezdi diyor kimse akp yalanlarini yemiyor bosuna kumpasi gercek diye yedirmeyw kalklamayin herkes herseyin farki da dahada beter olur kumpasta israr halki dahada ofkelendirir

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