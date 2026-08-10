Haberler

DMM'den 'Sevr zamanlaması' iddiasına yalanlama

DMM'den 'Sevr zamanlaması' iddiasına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak TBMM'ye getirildiği iddialarının asılsız olduğunu, bu tür söylemlerin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokasyon içerdiğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu'na getirildiği' yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu'na getirildiği' yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır. Gazi Meclis'imiz, Sevr dayatmasını yırtıp atan, Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran birlik ve beraberliğimizin nişanesi; millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM'nin çalışma takvimi de anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin, art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur. 100 yıl önce emperyalist dayatmalara karşı tek yürek olan aziz milletimiz, bugün de Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenmiş, dayanışmasını her alanda pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu kanun teklifi, iç cephemizin tahkim edilmesini, milli dayanışmamızın daha da perçinlenmesini amaçlayan tarihi bir adımdır. Bin yıllık kardeşliğimizi, ortak geleceğimizi ve milli birlikteliğimizi hedef alan bu tür fitne odaklarına karşı vatandaşlarımızın hassas olması, asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu