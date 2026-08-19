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DMM'den Gazi Uyum Evi iddialarına yalanlama

DMM'den Gazi Uyum Evi iddialarına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. DMM, tesisin tüm gazilere açık olduğunu ve erişim kısıtlamasının sadece gazi unvanı taşımayan kişilere yönelik güvenlik protokollerinden kaynaklandığını belirtti. Asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında yer alan ' Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, ' Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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