Diyarbakırlı iş adamlarından eski Bakan Eker'e destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Temmuz 2027'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğü için önceki dönem Tarım Bakanlarından Mehmet Mehdi Eker'i aday göstermesi Diyarbakır iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Eker'i aday göstermesinden dolayı teşekkür etti. Akbaş, Eker'in ülkede tarım ve gıda politikalarının gelişmesine yönelik gerçekleştirdiği önemli reformlar, üretime ve çiftçiye sağladığı katkılar ile uluslararası alandaki bilgi, birikim ve temsiliyeti takdire şayan olduğunu söyledi. Akbaş, "Tarım ve gıda alanındaki engin tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) olarak tarım ve gıda alanında duayen bir isim olan Bakanımızın adaylığını güçlü şekilde desteklediğimizi ifade ediyor, adaylık sürecinde kendisine başarılar diliyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak bu önemli adaylığın hayırlı olmasını temenni ediyor, Bakanımız Mehmet Mehdi Eker'in bu göreve seçileceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

