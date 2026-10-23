Diyarbakır'da Yeni Parti 1. İl Kongresi'nde il başkanlığına Mehmet Berk seçildi

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Diyarbakır'da Yeni Parti 1. İl Kongresi yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yeni Parti Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, büyük bir aile olduklarını söyledi.

Seçmenlerden destek gördüklerini anlatan Emre, bu desteğin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yeni bir anlayışla yola çıktıklarını ifade ederek, "Türkiye'yi, demokrasiyle, adaletle, hukukla, barışla, özgürlükle ve refahla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, il başkanlığına Mehmet Berk seçildi.

Kaynak: AA