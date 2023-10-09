Diyarbakır'da Öcalan Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: 90 Gözaltı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekillerinin de olduğu grup izinsiz yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Arbedede 90 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri ve beraberlerindeki grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 90 kişi gözaltına alındı.Gruptan ayrılan ve cadde üzerindeki grubun yanına geçen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan üzerindeki tecritten dolayı tavır aldıklarını söyledi. Öcalan, "25 yıldır devam eden uluslararası komployu kabul etmiyoruz. İşkence var onun için buradayız. Ailesinin görüşü engelleniyor. Öcalan için buradayız. Öcalan üzerinde tecrit yürütülüyor. Onun için buradayız. Sağlığından endişe duyuyoruz. İşkence yapılıyor. Öcalan Kürt sorunu üzerinde baş muhataptır. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Bunları Meclis'te de söylüyoruz" dedi.

'BURADA ÖRGÜTÜ TEMSİL ETME CİYETİNE GİTMEYİN'

Emniyet amiriyle müzakerede konuşan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, "Siz beni seçtiniz ben sizin iradenizim" dedi. Bunun üzerine emniyet amiri, "Halkın iradesini kullanarak burada örgütü temsil etme ciyetine gitmeyin. Rica ediyorum, biz güvenlik öncelikliyiz. İçişleri Bakanlığı'nın olduğu yerdeki saldırının sorumlusu kim? Takip ediyor musunuz gündemi? PKK üstlendi. Neden 9 Ekim'i seçtiniz, neden 8 veya 10 Ekim'i seçmediniz? 10 Ekim için buluşsak sizin burada çevre emniyetinizi alsaydık biz" diye karşılık verdi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor. (DHA)