Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

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DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını yaptı. Türkçe dışında Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak da açıklanan çağrı sonrası Diyarbakır'da bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Dem Parti heyeti, terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek bugün İmralı Adası'na gitti. Heyette bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, ziyaretin ardından İstanbul'a döndü.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Heyet, ziyaretin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını yaptı. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Türkçe dışında Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak da açıklanan çağrıyı Diyarbakır'da meydanlara kurulan dev ekranlardan takip eden Diyarbakır'da vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Apo sadece bir kukladır. İpler abd ve israilin elinde artık. Onlar bitti demeden bitmez.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Sehit analari babalari esleri cocuklari bugunu unutmayin.

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Haber Yorumlarımehmet:

şimdi anlamadığım adamlar pkk bayrağı yerine türk bayrağımı sallayacak. ya deget güldürmeyin beni.

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

şu ağlayanların hiçbiri ile kardeş değiliz ! bizim kardeşlerimiz toprak altında şehit oldu.. ama Devletimizin bekası için herşeyi kabul ediyoruz

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Hadi inşallah bakalım. Terörle mücadelede verdiğimiz şehit harcadığımız paranın haddi hesabı yok.

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Haber Yorumlarıtunacivan Kobu:

onurlu bir Baris olabilir ama birilerine yok sayarak kucuk dusurerek arkadslar orgut bitti eve donelim olamaz hukuki Sartlar olursa vé binlerce tutuklu birakilirsa

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp sadece kendi ömrünü uzatma çabası içinde değil apo karayılan dahi gelse kurtaramayacak sizi

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

Kürt Türk kardeştir bunu istemeyen kalleşti yıllarca onlar bunlar diye yok Biz bizi öldürdük bunu istemeyen ABD kanı Yahudi kanı olanlar artık bu Kan durması gerek şehitlerimiz var Onlarınki yok mu zannediyorsunuz Savaş kötü bir şey Barış çok zor Yaşasın Barış Barış'a kim karşı geliyorsa Onun bunun çocuğu

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Haber Yorumlarımehmet istek:

yapıpıyorlar akp nin işi bu toplamış insanları şov yaptırıyor töröristen bu ülkee fayda gelmez

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Haber Yorumlarıdxqnrjgtwv:

çocukları öldürdü diye ağlamanızı dilerdim ama kafanız nasıl çalışıyor anlamak elde değil

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