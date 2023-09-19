Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 366'ya çıktı

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bugün yeni ailenin katılımıyla 366'ya çıktı. Ağrı'da 16 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan oğulları Muhammed için İstanbul'dan gelen Aynur-Ferman Kılıçaslan çifti, çocuklarını istedi. Aynur Kılıçaslan, açıklama yapacağı sırada baygınlık geçirdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1478 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 46 aile, çocuklarına kavuştu. 2015 yılında 16 yaşında, Ağrı Doğubeyazıt Lisesi 1'inci sınıfta okurken kaçırılan oğulları Muhammed Kılıçaslan için İstanbul'dan gelen Aynur ve Ferman Kılıçaslan çifti, 366'ncı aile olarak HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine başladı. Oğullarının kaçırılmasından bir süre sonra Ağrı'dan İstanbul'a göçen Kılıçaslan çifti, HDP il binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada anne Aynur Kılıçaslan bayıldı. Alandaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aynur Kılıçaslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'8 SENEDİR PERİŞANIZ'

Ferman Kılıçaslan, 8 yıldan beri haber alamadığı evladına 'Teslim ol' çağrısı yaparak, "Muhammed sesimizi duyuyorsan halimizi görüyorsun. 8 senedir bu haldeyiz. 8 senedir annen hep böyledir. Annen hasta, gel ve devlet güçlerimize teslim ol. Korkma hiç kimse sana bir şey yapmaz. Allah'ın izniyle kurtulursun, ben oğlumu HDP'den istiyorum, PKK'dan istiyorum. Oğlumuzu bırakın, oğlumuz gelsin. Eğer birazcık sizde vicdan varsa oğlumu bırakın, oğlum gelsin. Halimizi görüyorsun 8 senedir perişanız. Gece gündüzümüz yok" diye konuştu.

Bir süre sonra kendine gelen Aynur Kılıçaslan ise "Bana hep, 'Anne seni çok seviyorum, seni bırakmam' diyordu. Gel yavrum, korkma. Korkma Muhammed'im. Gel canım gel, seni çok seviyorum" dedi.