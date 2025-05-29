Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu İçin Pankart Asma Eylemi

Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu İçin Pankart Asma Eylemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için CHP'liler Diyarbakır surlarına pankart astı. Polis, pankartlara el koyarken CHP Bağlar İlçe Başkanı'na para cezası kesildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da surlara pankartı asıldı. Polis pankartlara el koyarken, emniyete götürülen CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'a, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

CHP'liler, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerlerinde 'Azadi İmamoğlu' ve 'Free İmamoğlu' yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı'ya gelen bir grup partili, 'Hak, hukuk, adalet' sloganıyla astıkları pankartları daha sonra İçkale'deki surlara da asmak istedi. Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi. Pankartlara el konulurken, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'un da aralarında bulunduğu partililer idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'a, Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılarak 2 bin 953 TL para cezası verildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır burçlarına 'Free İmamoğlu/Azadi İmamoğlu' afişi asmak isterken polis tarafından engellenen arkadaşlarımız herhangi bir adli işleme tabii tutulmaksızın serbest bırakılmışlardır. Dayanışma gösteren, arayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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