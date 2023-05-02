Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istendi

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi için destek istedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin birçok bölgesinde ziyaretlerde bulunarak esnafla dertleşti.

4 yıl boyunca halkın her türlü sorun ve talebiyle yakından ilgilenip hizmet ettikleri için bugün gönül rahatlığıyla ilçenin sokaklarında gezme imkanı bulduklarını ifade eden Beyoğlu, son güne kadar ilk günkü aşkla yola devam edeceklerini kaydetti.

Görüştüğü esnaf ve vatandaşlara seçimlerin önemini anlatan Beyoğlu, "2019 yılında göreve başlarken söz verdiğimiz gibi ayrım yapmadan her bir mahallemize ve vatandaşımıza hizmetkar olduk. Ötekileştirmedik, kucaklayıcı ve birleştirici olduk. Allah izin verirse son güne kadar bu anlayışla devam edeceğiz. 14 Mayıs'a çok az zaman kaldı. Halkımızdan isteğimiz ömrünü milletin hizmetine adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimize sahip çıkmalarıdır" dedi. - DİYARBAKIR