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Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı

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31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağının kaldırılması dikkatlerden kaçmadı. Aynı salonda daha önce çekilen fotoğrafla yeni çekilen fotoğrafı yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, DEM Partili başkanın bu kararını sert bir dille eleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

SADECE BELEDİYEYE AİT BAYRAK KALDI

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

"YAKINDA KAYYUM GELİR"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararla ilgili "Sonra kayyum gelince de zırlıyorsunuz", "Saygı duymazlarsa kimsede onlara duymaz yakında kayyum gelir", "Bayrağa saygı duymayan yönetim, diskalifiye edilmelidir", "Kayyum is loading", "Zorla tahrik ediyorlar. Ayrışma politikasının üstüne ateşle gidiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte aralık ve nisan ayında çekilen iki fotoğraf karesi;

Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı

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Haberler.com / Şahin Solak - Politika

Sosyal Medya Diyarbakır DEM Parti Gündem Yerel Politika Haberler

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Yorumlar (14)

Hayri:

Kayyumlara çeyrek var

58
8
yanıtYanıtla
GERÇEKÇİ...!!!!!:

uzlaşa uzlaşa her evden bir oy isteyerek bunlara bu cesaret verildi,, BU DAHA BAŞLANGIÇ, Mersin ilçe belediye başkanuıda bunlardan İSTİKLAL MARŞIMIZI okumuyor, yinede uzlaşarak kazandı

51
2
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faruk merttürk:

Bayrağa uzanan eli kırarız.

43
0
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akrep kral:

yazık çok yazık

38
1
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aslan Ak:

ARTIK tahammül KALMADI bayrağı dine saygısı olmayanı direk gönderin ülkeden bu ülke bu bayrak din üzerine sayısız şehit verdi susana yazıklar olsun

36
2
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haksız mıyım:

diyarbakır böyle, van böyle...mardinde de bld meclisinde istiklal marşını okuyalım diye ak partililer önerge verdi. dem lilerin oyuyla reddedildi ve istiklal marşımız okunmadı. tepki olsun diye cehp/dem işbirliğine oy veren kardeşlerimiz inşallah bunları görüyordur

24
1
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Özkan Bulut:

Akp de gicikligina vermiştir önergeyi zaten

yanıt2
yanıt3
SMMM:

BUNLARLA İLTEİŞİM KURARAK ANLAŞAMAZSIN BUNLARIN ANLADIĞI TEK YÖNTEM VAR.

9
0
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Özkan Bulut:

Bunlar Kürt de değil türk de değil bunlar önce benliğini bulsunlar ondan sonra Türkiye'de yaşasınlar akp den isteğimiz buraya acilen kayyum atamali

4
0
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Ayhan erdem:

Ne bekliyorsunuz katranı kaynatsan olmaz şeker misalı

2
0
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