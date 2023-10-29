Diyarbakır'da Anneler Gazze için Yürüdü

DİYARBAKIR'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen 'Anneler Gazze için yürüyor' etkinliğinde toplanan kadınlar, yürüyüş yaparak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Kayapınar ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde, 'Anneler Gazze için yürüyor' etkinliği düzenlendi. Gaziler semtinde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu grup, yürüyüşe geçti. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılı 'Kahrolsun İsrail' ve 'Bebek katili İsrail' dövizleri taşıyan grup, sık sık tekbirler getirerek, İsrail aleyhine slogan attı. Grup, yürüyüşü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde sonlandırdı.

Burada konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, Gazze'ye yapılan saldırının insani ve hukuki hiçbir gerekçesi olmadığını ifade ederek, "7 Ekim'den bu yana yapılan yoğun saldırılar neticesinde on binlerce masum insan hayatını kaybetti. Buna insanlık suskun, dünya ve Müslüman liderler suskun. Bizler anneyiz. Hangi annenin yüreği bu acıya dayanabilir. O mazlum yavrulara ve kadınlara hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ey kadın dernekleri nerelerdesiniz? Neden Gazzeli kadınlara yapılanlara sessiz kalıyorsunuz" dedi.

Grup açıklamanın ardından dualar okuyarak ayrıldı.