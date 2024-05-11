Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koruma sayısının arttığına yönelik çıkan haberler üzerine gazeteciler bu konuyu Erbaş'a sordu. Erbaş ise defalarca sorulan soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti.

"Tasarruf tedbirleri" kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bakan yardımcılarının koruma sayısının azaltıldığı açıklanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önceki yıllarda 2 olan koruma sayısının, Ali Erbaş'ın döneminde 6 kişiye çıktığı iddia edildi. Gazeteciler, Erbaş'a bu iddianın doğru olup olmadığını sordu ancak bir türlü cevap alamadı.

LÜKS MAKAM ARACI TARTIŞMALARI SONRASI YÜRÜYEREK GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı. Lüks makam araçları ve kiralamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Erbaş'ın fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelmesi ve yine yaya olarak dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

"KORUMA" SORUSUNA BİR TÜRLÜ CEVAP VERMEDİ

Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti. Gazeteciler ısrarla soruyu defalarca sorsa da Ali Erbaş'ın duymazlıktan geldiği görüldü.

KORUMA SAYISI 2'DEN 6'YA YÜKSELDİ

İddialara göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde 2 olan koruma sayısı, Erbaş döneminde 6'ya yükseldi. Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki koruma sayısının ise yalnızca 1 olduğu öğrenildi.

YILLIK MAAŞLARI YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ı koruduğu iddia edildi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı koruyan görevlilerin bir aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu da diğer iddialar arasında... Yıllık maaşları 3,6 milyon TL'ye ulaşan korumaların yurt dışı görevlendirmelerde de döviz cinsinden yolluk aldığı konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ali Erbaş 3.Sayfa Politika Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada
500

Yorumlar (23)

Name:

bu hacılar hocalar din adı altında en çok parayı goturenlerdir, tek sorum neden

180
22
yanıtYanıtla
MHSN SRC :

Milletten değil Allah'tan korkmak gerek.Orda koruma olmayacak.Ordaki korumamız amellerimiz olacak.

186
7
yanıtYanıtla
Devret Bahçeleri:

Onlar da biliyor burada yaşadıkları lüx ve şatafatı orada bulamayacaklarını.

yanıt16
yanıt3
Sefa Altun:

YALAN SÖYLEYEN İNSANDAN DİN ADAMİ OLMAZ

yanıt17
yanıt1
Can null:

Kim bu ya ne koruması buna :(:(:(

171
0
yanıtYanıtla
İSKOÇYALI:

Sarayın sihirbazı.

yanıt33
yanıt0
Ferit Aksoy:

KORKU DAĞLARI SARMIŞ ÖNCE ALLAH TAN KORKMAK LAZIM

129
7
yanıtYanıtla
Murat Yıldırım:

Sn.Diyanet Baskanina 1 koruma yeter cok bile. Hanimi da korumayi ne yapacakmis. Araba da yerli olmali lux olmamali. Makam araci olmasina da gerek yok. Baskanlik araci olsa yeterli. ihtiyac oldugunda kullanir.

yanıt9
yanıt0
Baba Yabgu:

Koruma ne için neden korkuyon Ali siğirbaş

89
13
yanıtYanıtla
Can null:

Cinali

yanıt3
yanıt0
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title