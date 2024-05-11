Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

"Tasarruf tedbirleri" kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bakan yardımcılarının koruma sayısının azaltıldığı açıklanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önceki yıllarda 2 olan koruma sayısının, Ali Erbaş'ın döneminde 6 kişiye çıktığı iddia edildi. Gazeteciler, Erbaş'a bu iddianın doğru olup olmadığını sordu ancak bir türlü cevap alamadı.

LÜKS MAKAM ARACI TARTIŞMALARI SONRASI YÜRÜYEREK GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı. Lüks makam araçları ve kiralamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Erbaş'ın fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelmesi ve yine yaya olarak dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"KORUMA" SORUSUNA BİR TÜRLÜ CEVAP VERMEDİ

Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti. Gazeteciler ısrarla soruyu defalarca sorsa da Ali Erbaş'ın duymazlıktan geldiği görüldü.

KORUMA SAYISI 2'DEN 6'YA YÜKSELDİ

İddialara göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde 2 olan koruma sayısı, Erbaş döneminde 6'ya yükseldi. Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki koruma sayısının ise yalnızca 1 olduğu öğrenildi.

YILLIK MAAŞLARI YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ı koruduğu iddia edildi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı koruyan görevlilerin bir aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu da diğer iddialar arasında... Yıllık maaşları 3,6 milyon TL'ye ulaşan korumaların yurt dışı görevlendirmelerde de döviz cinsinden yolluk aldığı konuşuluyor.