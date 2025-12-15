Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: 'Sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek, Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur'

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Moskova'daki "Küreselleşme Çağında Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış" başlığıyla düzenlenen 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nun açılışına video mesaj ile katılarak, "Modern çağın getirdiği sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek ve herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmek, Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Küreselleşme Çağında Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış" başlığıyla düzenlenen 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nun açılışına video mesaj ile katıldı. Başkan Arpaguş, milyonlarca insanın bir yandan savaş, şiddet, terör ve kargaşayla baş etmeye çalışırken, diğer yandan açlık, yoksulluk ve sefaletin pençesinde ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "Siyasi, iktisadi, ahlaki ve manevi sıkıntıların tüm dünyayı kuşattığı günümüzde insanlık, ciddi sınamalarla baş başa kalmaktadır. Kutsal değerlere saldırıyı özgürlük sayan, dini vecibelerin yerine getirilmesini yasaklayan, cinsiyet seçimini bireysel iradeye indirgeyen düşünceler, insanlığın huzurunu kaçıran sapmalar olarak gündemleri işgal etmektedir. Bunlar aynı zamanda kültürel ve dini istikrarın korunması, manevi ve ahlaki değerlerin sürdürülmesi ve farklı topluluklar arasındaki güvenin güçlendirilmesi noktasında da insanlığı zorlayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İslam dünyasının medeniyet müktesebatı, yaşanan sorunlarına kalıcı çözümler sunacak imkana fazlasıyla sahiptir"

Uluslararası Müslüman Forumu için belirlenen konunun çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Arpaguş, "Teknolojik gelişmelerle birlikte insanlık adına olumsuz her düşüncenin küresel boyutta tehdide dönüştüğü bu süreçte dünya, bir barış, güven ve huzur arayışı içindedir. Bu arayışa bir cevap vermek, modern çağın getirdiği sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek ve herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmek ise Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur. Zengin bir kültürel etkileşim tarihine sahip olan İslam dünyasının medeniyet müktesebatı, modern çağın küresel boyutta yaşanan sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir perspektife ve imkana fazlasıyla sahiptir" dedi.

"Toplumsal huzurun gerçekleşmesi, sağlam temellere dayanan sağlıklı ve huzurlu bir aile kurumuyla mümkündür"

Başkan Arpaguş, aile kurumunun, insanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Aile, bizler için bir hayat ve ahlak mektebidir. Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan sağlıklı ve huzurlu bir aile kurumuyla mümkündür. Ne var ki, aile müessesesi de bugün ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve uygulamalar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, beraberce tedbirler almak inancımızın bizlere yüklediği hayati bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.

"Farklılıkları zenginlik olarak gören bir hukuk inşası, tüm insanlığın yararına olacaktır"

Din ve kültür bakımından çeşitlilik arz eden toplumlarda inançlara saygı ve hoşgörü ortamının devlet eliyle sağlanması gerektiğini kaydeden Başkan Arpaguş, "Kamu otoritesinin kuşatıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşım sergilemesi, bir yandan fertlerin vatandaşlık bağlarını pekiştirirken diğer yandan da barış ve güven ortamını toplumsal boyutta güçlendirecektir. Dolayısıyla farklılıkları zenginlik olarak gören bir ahlak ve hukuk inşası, tüm insanlığın yararına atılmış değerli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA