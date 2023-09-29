Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasının bilgiyi güçlendirmesi gerektiğini belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi'ne katılarak, İslam dünyasının bilgiyi üretme, güncelleme, değere dönüştürme ve hayata rehber yapma çalışmalarını en güçlü hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasının bilgiyi üretme, güncelleme, değere dönüştürme ve hayata rehber yapma çalışmalarını en güçlü hale getirmek zorunda olduğunu belirtti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ankara Üniversitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi'ne katıldı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi salonundaki programın açılış konuşmasını yapan Erbaş, bilginin en büyük güç ve imkan olduğunu kaydetti.

Sempozyum, kongre ve bilimsel çalışmaların, ilmi faaliyetler içerisinde önemli yeri olduğunu ifade eden Erbaş, "İslam dünyası bilgiyi üretme, güncelleme, değere dönüştürme ve hayata rehber yapma konusundaki çalışmalarını en güçlü hale getirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihi ile inancın tarihinin aynı olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Zira İslam inancına göre ilk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir, vahyin, yani İslam'ın ilk tebliğcisidir. Hak dinin yeryüzü serüveni onunla başlamıştır. Tarihi süreç içinde insanlar vahyin rehberliğinden uzaklaşarak yolunu şaşırdığında ve ahlaki bunalımlara duçar olup insani değerler yozlaştığında Cenab-ı Hak, yeni bir peygamberle onları hakikate, yani İslam'a davet etmiştir. Onun için biz diyoruz ki 'Bütün Peygamberler İslam peygamberidir.' Vahyin tahrif edildiği süreçlerden muharref inançlar, dinler ortaya çıkmıştır."

Programa, Ankara Sosyal Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Durmuş Arık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongre yarın sona erecek.