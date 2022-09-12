Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Etiyopya'daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, " Etiyopya'daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Etiyopya'daki gelişmeler hakkındaki soruyu cevapladı. Bilgiç, "Etiyopya'da Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından dün (11 Eylül) yapılan, Federal Hükümet ile ateşkes ve Afrika Birliği'nin himayesinde barış görüşmelerine başlamaya hazır olunduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Etiyopya'daki şiddetin kalıcı olarak son bulmasını teminen taraflara diyalog çağrımızı ve bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli /İHA)