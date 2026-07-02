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Dışişleri Bakanlığı: "Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da can kayıplarına yol açan saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Açıklamada, Suriye'de istikrarı bozmaya yönelik girişimlere karşı birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da can kayıplarına yol açan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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