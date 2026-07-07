Dışişleri Bakanlığından Şam'daki bombalı saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırıları kınayarak, 'Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı. Açıklamada, " Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada, " Suriye'nin başkenti Şam'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı