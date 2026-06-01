Bakanlık: İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınayarak, Netanyahu hükümetinin Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığını belirtti ve uluslararası topluma somut adımlar çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir. İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta; insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
