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Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasını kınayarak, uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir. İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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