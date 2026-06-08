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Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan'da parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinin barış içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diledi. Açıklamada, seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgesel barış ve normalleşme yönünde cesur adımlar atması temennisinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Seçimlerin ardından bölgesel istikrar ve refahın tesis edilmesine yönelik beklentilerin dile getirildiği açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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